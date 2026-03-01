日本最大級の妖怪の祭典「YOKAI EXPO 2026」が、2月22日に香川県・小豆島で開催。初の試みとして、“出禁”状態だった桃太郎を現地に初招待した。 【写真】話題となった「桃太郎関係者出入り禁止」の札 同イベントは2025年から、小豆島の妖怪美術館が主催する妖怪のためのイベント。同館や同イベントでは、妖怪の一種である鬼の天敵「桃太郎」の関係者の入館を禁止する、いわゆる“出禁”の措置を取るというユーモアあ