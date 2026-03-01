藤田譲瑠チマが圧巻ドリブルを見せたドイツ・ブンデスリーガのザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマが独力で違いを作りだした。SNSでは「こんなドリブルもできたのか」「ドリブル華麗すぎ」など注目を集めている。ザンクトパウリは現地時間2月28日、ブンデスリーガ第24節でホッフェンハイムと敵地で対戦。前半アディショナルタイム4分に中盤で粘り強くボールをキープした藤田からの縦パスを受けたDFマノリス・サリ