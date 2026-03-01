落語家の笑福亭三喬が１日、東京・江東区の深川江戸資料館で「喬若改メ三代目笑福亭三喬襲名披露公演」東京公演を行う。このほど、スポーツ報知の取材に応じた。２月１日に襲名。大阪を皮切りに全国を回っている。襲名は「師匠の七代目松喬襲名の時に『お前、三喬継ぐなら、襲名やな』みたいな話をしていて」。順調に進む予定だったが、襲名時期をずらした結果、コロナ禍に。７年ほどの年月が経ち「この７年間は本気で落語をし