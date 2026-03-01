三重県名張市桜ヶ丘、神通寺の鷲阪仁昭（わしさかじんしょう）住職（５０）が、１００日間の過酷な修行「大荒行（だいあらぎょう）」を終えた。檀信徒（だんしんと）に報告する「帰山式」が２８日、同寺で行われた。大荒行は１人５回までで、鷲阪さんは１０年ぶり５回目。昨年１１月１日〜今年２月１０日、千葉県市川市の日蓮宗大本山・中山法華経寺に、全国から９５人が籠もった。わずか２時間の睡眠以外は読経を続け、冷水を