早生まれは、4月生まれと比較して幼少期に最大約1年の発育差があり、体力、学力などで一時的に“不利”とされる傾向がある。そんなネガティブなイメージを持たれやすいが、最近では「実は早生まれはすごい」という説も出ているという。【映像】早生まれが実はスゴイ理由ニュース番組『わたしとニュース』では、東北大学 加齢医学研究所の瀧靖之教授の見解を紹介し、自身も早生まれであるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわば