豊島（香川県土庄町）からフェリーで通学を続けてきた県立小豆島中央高（小豆島町）３年の女子生徒２人が２月２７日、卒業式を前に、フェリーの船長に感謝の花束を贈った。２人は土庄港で、小豆島豊島フェリーの井手友昭船長（５７）に「毎日事故なく運航してくださったおかげで高校に通えて、たくさん思い出を作ることが出来ました」と花束を手渡した。生徒たちは「みんなで話している時に、船長さんがお菓子をくれてうれしか