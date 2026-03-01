ＭＬＢのオープン戦が２月２８日（日本時間３月１日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ＷＢＣ米国代表参加前の最終戦となったフィリーズのハーパーは、敵地のブルージェイズ戦でオープン戦１号となる本塁打を放った。ブルージェイズではパドレスからＦＡで新加入した右腕シースが初登板し、１回２／３を投げて本塁打１本の１失点だった。◆オープン戦（２８日）パイレーツ５―２アストロズヤンキース５―１