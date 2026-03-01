将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局に臨んでいる。ABEMA中継に聞き手として出演した貞升南女流二段が、藤井棋王から聞き出したというプライベートな“貴重情報”を披露。思いがけない回答に、ファンからは多くの反響が寄せられた。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第3局（生中継中）エピソードの舞台は、2