２０２５年に開催された大阪・関西万博の魅力や楽しみにもう一度触れられるイベント「ＣＯＮＮＥＣＴ（コネクト）万博〜万博振り返りイベントｉｎ岐阜〜」が２８日、ぎふメディアコスモス（岐阜市）で行われた。公式キャラクター「ミャクミャク」も登場し、訪れた観客約２００人を沸かせた。イベントは、２月を「岐阜市国際交流月間」と定める市の取り組みの一環として企画された。第１部は岐阜県出身で、万博内のパビリ