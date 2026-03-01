◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁初〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンが1日に号砲。鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)が32キロ付近で日本勢トップに浮上しました。レースは序盤から一般参加の橋本龍一選手(プレス工業)が独走。10キロは29分02秒で通過し、10キロでペースメーカーが外れてもハイペースを維持。積極的なレースで中間地点(ハーフマラソン)を1時間1分28秒のタイムで、海外勢がいる2位集団より約30秒速く通過しま