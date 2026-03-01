イランの最高指導者ハメネイ師。2023年1月12日にイランのテヘランで行われた会合で演説する様子/Supreme Leader/WANA News Agency/Reuters（CNN）複数のイラン国営メディアで、最高指導者ハメネイ師の死亡を確認する報道が出ている。国営イラン放送（IRIB）は3月1日午前、「イランの最高指導者が殉教した」と報じた。米国とイスラエルはこれより前、両国の共同攻撃でハメネイ師が死亡したと明らかにしていた。