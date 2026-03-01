小学館は、漫画配信サービス「マンガワン」の編集部が男性漫画家の性加害を把握しながら、別のペンネームを使って再度起用していた問題で調査委員会の設置を発表しました。【映像】調査委員会の設置を発表した小学館発表によりますと、マンガワン編集部は男性漫画家が児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴されたことなどを受けて、連載していた漫画を中止しました。しかし、別のペンネームに変更して新連載の原作