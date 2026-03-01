【モデルプレス＝2026/03/01】嵐の大野智が、2026年5月31日をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所することがわかった。2026年2月28日、同社の公式サイトにて報告された。【写真】大野智「流石の腕前」メンバー絶賛の書き初め◆大野智、5月末でSTARTO社を退所公式サイトでは「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：鈴木 克明、以下「当社」） は、2026年5月31日（日）をもって、大野智が退所す