減量に成功したSISTAR出身の歌手ソユに整形疑惑が浮上するなか、20kg減量の衝撃ビフォーアフターが再び注目を集めている。ソユは昨年、10kgの減量で話題となった。【写真】「こぼれ落ちそう！」減量成功のソユ、水着姿が圧巻当時、SNSライブ配信でファンから「もうこれ以上痩せないで」と心配されると、「私もこれ以上痩せたら力が出なくなりそうなので、維持しようと思っている。スケジュールが多くて食事をきちんと取れないこと