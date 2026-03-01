ハーゲンダッツ ジャパンは、定番ミニカップ8品(バニラ/ストロベリー/グリーンティー/クッキー&クリーム/マカデミアナッツ/ガナッシュショコラ/ラムレーズン/ザ･ミルク)のパッケージデザインを約7年ぶりに刷新し、2026年5月から順次切り替える。今回の刷新では、8品それぞれの味わいが直感的に感じられるデザインを採用した。色使いを極力抑えることで、ハーゲンダッツならではのおいしさや上質感をダイレクトに訴求する。また