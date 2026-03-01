今回のアメリカとイスラエルの攻撃で、イランメディアは全土で少なくとも201人が死亡したと伝えています。イランメディアによりますと、救護や医療活動を担うイランの赤新月社は、先月28日夜の時点で、イラン全土で、攻撃により少なくとも201人が死亡、747人が負傷したと明らかにしました。イラン全31の州のうち24の州で攻撃があったとしています。イラン南部ミナーブでは女子小学校が攻撃を受けていて、少なくとも108人の児童が死