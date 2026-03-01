「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われ、異例の一人旅となった橋本龍一（２８）＝プレス工業＝は２７キロ手前で外国人選手の集団につかまった。２キロ過ぎから日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）に付く形で前に行くと、本来２時間２分切りのペース設定の外国人ペースメーカーが遅れ、招待選手の海外ランナーもそれに付