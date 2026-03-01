歌手のAdoさんは2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身初の実写ミュージックビデオを披露しました。【写真】Ado、実写MVを公開！「美しすぎて心臓止まるかと思った…」Adoさんは「『ビバリウム』実写MV公開されましたーー緊張しましたねーー」とつづり、自身初の実写ミュージックビデオを公開。21秒間にわたるミュージックビデオでは、黒髪ストレートロングのAdoさんの表情がはっきりとわかる横顔のアップも披露しています。