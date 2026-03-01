狭くなったバンテリンドーム、2試合で計6本塁打が飛び出した野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は2月28日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前練習で2日連続でフリー打撃を行い、両軍の選手たち、満員の観客の度肝を抜いた。二刀流のアーチショーを今季から導入された「ホームランウイング」から観戦してみた。やはり大谷のパワーは規格外だ