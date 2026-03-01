3月1日午前0時半ごろ、熊本県八代市萩原町の国道3号で 男子高校生2人が乗るオートバイが転倒し、1人が死亡、1人が意識不明の重体となっています。 この事故で八代市に住む高校生の川崎龍葵（かわさき・りゅうき）さん（16）が死亡し、もうひとりの男子高校生(16)は意識不明の重体となっています。 警察によりますと、オートバイは川崎さん名義のもので 2人ともヘルメットをしていたということですが、どちらが運転し