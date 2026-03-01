俳優の志保（33）が2月28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。【写真】『仮面ライダーフォーゼ』野座間友子役の志保が第1子出産「約3800gのビッグバブボーイ」を披露「志保、母になる」と切り出し、生まれたばかりの我が子の写真を披露。「雲のないよく晴れた日に、約3800gのビッグバブボーイが爆誕しましたいえーい」と発表した。「すぐ報告したい気持ちもあったけど、妊娠や出産はなにがあるかわか