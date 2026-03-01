宇宙新興企業スペースワン（東京）は１日、和歌山県串本町の同社発射場で予定していた小型ロケット「カイロス」３号機（全長１８メートル）の打ち上げを延期すると発表した。３号機には、民間企業や台湾の宇宙機関などの小型人工衛星５基を搭載。衛星を予定の軌道に投入できれば、民間企業が単独で開発したロケットとしては日本初となる。