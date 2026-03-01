【エルサレム共同】イスラエル当局は2月28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃に絡み、パレスチナ自治区ガザの複数の検問所を封鎖したと発表した。「安全保障上の措置」だとしている。封鎖には2月2日から傷病者のエジプトへの搬送を始めたラファ検問所も含まれている。ガザの傷病者の救命に支障が出る恐れがある。イスラエル当局は、ガザには昨年10月の停戦発効後に大量の食料が搬入されており「封鎖による人道状況への影響