大統領専用機エアフォースワンから降りたトランプ大統領=28日、フロリダ州ウェストパームビーチ/Elizabeth Frantz/Reuters（CNN）トランプ米大統領は28日、イラン最高指導者ハメネイ師の死亡を発表した後、イランを率いる「良い候補が何人かいる」との考えを明らかにした。トランプ氏はCBSニュースとの電話インタビューで、誰がかじ取りを担うのかと聞かれ、「誰だか正確に分かっているが、言うことはできない」と答えた。イランの