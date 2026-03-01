ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子個人第２５戦（２８日、オーストリア・ヒンツェンバッハ、ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）、高梨沙羅（クラレ）は８４メートル、８４メートルの合計２２７・５点で８位だった。今大会はミラノ・コルティナ五輪後初の実戦。混合団体で銅メダルに貢献した高梨は「個人としては悔しい結果に終わってしまったけど、いいジャンプが出たかなとも思うので、また次へつなげていけたら」と現役続行に