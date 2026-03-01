◆オープン戦ブルージェイズ７―５フィリーズ（２８日、米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）フィリーズのブライス・ハーパー内野手が２月２８日（日本時間３月１日）、ブルージェイズ戦でオープン戦１号本塁打を放った。「とにかくゾーンに入ってきたボールをねらっていた。ストライクを内にいき、四球も選ぶようにしている。出場した４試合ではいいプレーができた」とフ軍での調整を満足そうに振り返った。ハー