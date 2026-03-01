JR東日本は、2月19日、交通系ICカード「Suica」のキャラクター「Suicaのペンギン」に代わる、新たなキャラクターの制作と選定を開始することをプレスリリースした。 新しいキャラクターは、今年11月18日にお披露目、来年4月から正式採用される予定。リリースでは、著名人からなるキャラクター選考委員会の発足、制作体制、一般ユーザーからの投票や愛称公募の予定といった