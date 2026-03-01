１日０９時３５分ころ、地震がありました。 気象庁によると、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは４．０と推定されます。 鹿児島県と宮崎県で最大震度２ 震度２ 大崎町仮宿 震度１ 鹿屋市新栄町 鹿屋市札元 曽於市大隅町中之内 錦江町田代麓 錦江町田代支所 肝付町北方 鹿児島市東郡元 鹿児島市喜入町 霧島市福山町牧之原 このほか宮崎県日南市で震度2、宮崎市