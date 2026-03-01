』甘辛く煮た野菜を混ぜ込んだちらし寿司に、旬の菜の花といり卵を飾って、春らしい華やぎを。菜の花を昆布じめにするひと手間で、ぐんと風味豊かな味わいに仕上がります。ほろ苦いうどに、かにかまとチーズのうまみを合わせた春巻きもいっしょに。彩りも味わいも楽しめる、藤井恵さんのひな祭り献立です。『菜の花のちらし寿司』のレシピ材料（4〜6人分）〈菜の花の昆布じめ〉菜の花……1束（約200g） 塩……小さじ1/3 昆布（