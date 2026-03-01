【天気下り坂】２日（月）雨 この土日は晴天で暖かく、春本番の陽気となりましたが、早くもあす２日（月）は雨が予想され「春に三日の晴れなし」の言葉通りになりそうです。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。 九州では雨ですが、この雨雲は東へ移動すると、上空の寒気の影響もあり「東京では雪」に変わりそうです。詳しくは以下のリンクに掲載しています。雨シミュレーション３月２日（月）～３日（火）