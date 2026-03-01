便秘知らずになるには食物繊維が超重要な理由とは！？ ２種ある食物繊維のそれぞれの特徴 腸内で老廃物や食べかすを回収しながら、最終的には便となって不要なものを排出してくれる食物繊維。この食物繊維を日頃から摂るようにすれば、おのずと便秘知らずの体になれます。 食物繊維は人間の消化酵素で消化されにくい栄養素の総称で、大きく分けて「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の２つがあります。 どちらが便秘に効く