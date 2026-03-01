コップに水が入るスペースがあるからコップとして役立つ（空性） 色即是 空（しきそくぜくう） 「色即是空」は、あまりにも有名なフレーズです。仏教にことさら関心のない方でも、一度は聞いたことがあるでしょう。 すぐれた表現であり、存在感のある言葉ですが、般若心経のなかでの位置づけは、先の「五蘊皆空」の内容説明にすぎません。かつ、意味としては、すぐ前の「色不異空、空不異色」を強調して、「色は空