これが買えない！ 前走から距離短縮 ３着以内30頭中25頭は前走が芝1600Ｍ。 距離延長組の［1・3・0・25］も決して良くないが、距離短縮の馬は［0・1・0・17］と大苦戦。 25年にウォーターガーベラが２着に激走したが、好走確率は低い。 チューリップ賞過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』