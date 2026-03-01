2月28日夕方、伊那市の国道で、横断歩道を渡っていた78歳の男性が軽乗用車にはねられて死亡しました。警察は過失運転致傷の疑いで軽乗用車を運転していた51歳の女を現行犯逮捕しました。2月28日午後6時すぎ、伊那市高遠町西高遠の国道361号で、横断歩道を渡っていた78歳の男性が伊那市長谷方面から走ってきた軽乗用車にはねられました。男性は、伊那市内の病院に搬送されましたが、頭部外傷により死亡が確認されました。警察は過失