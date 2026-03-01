イランの国営メディアはアメリカとイスラエルの攻撃により最高指導者ハメネイ師が死亡したと報じました。またアメリカCBSテレビは2月28日、トランプ大統領が取材に対し、イランによるイスラエルや中東各地のアメリカ軍基地への反撃について、「我々の予想よりも小規模だ。倍の規模になると考えていた」と語ったと報じました。トランプ大統領は「状況は流動的だ」と指摘した上で、イランの動向を注視する考えを示したということです