水戸市の中古車販売店で「試乗したい」と言って高級外車に乗り、そのまま走り去って盗んだとして50歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、水戸市の自称・自営業、伊藤猛志容疑者（50）です。伊藤容疑者は先月23日の午後6時半ごろ、市内の中古車販売店で、高級外車1台およそ530万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、伊藤容疑者は店を訪れ「試乗したい」と申し出て、従業員が目を離したすきに無