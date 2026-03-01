アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領はイランの反撃は「予想より小規模だった」とし、想定の半分だったことを明らかにしました。CBSテレビは2月28日、トランプ大統領が取材に対し、イランによるイスラエルや中東各地のアメリカ軍基地への反撃について、「我々の予想よりも小規模だ。倍の規模になると考えていた」と語ったと報じました。トランプ大統領は「状況は流動的だ」と指摘した上で、イランの