タレントの北斗晶（58）が28日、Instagramを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんが“どハマり”しているものを購入したことを明かした。【映像】「凛ちゃんにそっくり」と話題の寿々ちゃん2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はたびたびSNSで、寿々ちゃんと過ごす日常や顔出しショットを公開しており、「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんにそっくり