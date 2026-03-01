イラン出身のタレント、サヘル・ローズ（40）が2月28日、自身のXを更新。母国に対し米国とイスラエルが大規模攻撃を開始したことに関連したとみられる文面を投稿し、複雑な心境を吐露した。ローズは黒バックに白い文字の文面をアップ。「今は、簡単な言葉にできません」と切り出すと「国家への攻撃のニュースの向こうには、そこで暮らしている人の生活があります。意見は一つではなく、『戦争』という言葉の意味も、置かれている立