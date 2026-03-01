アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。「競泳界の大先輩」の大物ミュージカル俳優とのツーショットを披露した。「藤本隆宏さん。競泳界の大先輩」とミュージカルを中心し、活躍する俳優の藤本隆宏とのツーショットを投稿した。藤本は競泳選手として200m・400m個人メドレーで日本記録を樹立。バルセロナ、アトランタで2大会連続で五