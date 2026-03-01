国連の安全保障理事会は先月28日、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃をめぐり緊急会合を開き、国連のグテーレス事務総長は即時停戦を訴えました。国連・グテーレス事務総長「緊張緩和と即時停戦を求める。さもなければ、民間人と地域の安定に深刻な影響を及ぼす大規模な紛争に発展する恐れがある」一方、イランは、アメリカなどの攻撃が「露骨な侵略行為だ」と非難するとともに「断固として自衛権を行使し続ける」と報