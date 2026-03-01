元「ＳＤＮ４８」のタレント・ＫＯＮＡＮが１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と発表し、マタニティーフォトを公開。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどｗ）」と体調について記し、「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めていこうと思っております」と産