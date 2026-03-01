imaseが3月8日放送のTBS日曜劇場『リブート』第7話にゲスト出演することが決定した。imaseが演じるのは、行き場を失くしてNPO法人“しぇるたー”に保護されている富樫雅樹。永瀬廉演じる冬橋らが面倒を見ている少年のひとりで、第7話で起こる事件に関わってくるという。なお、imaseは2025年8月4日よりアーティスト活動を休止中だが、本作の撮影は活動休止前に行なったものだとのこと。以下にimaseのコメントをお届けしたい。