飯山市と新潟県妙高市にまたがる斑尾高原スキー場で2月28日、雪崩が発生し5人が巻き込まれました。このうち4人が病院に搬送され、骨折などの大けがをしました。警察とスキー場によりますと2月28日午後2時ごろ、「雪崩が発生したようだ」と利用者からスキー場を通じて消防に通報がありました。雪崩が発生したのはスキー場の山頂部から中腹付近までつながるコースで、そこでスノーボード