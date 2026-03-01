中国政府は28日、米国とイスラエルに向けイランへの軍事攻撃をただちに中断することを促した。中国外交部はこの日夜に報道官声明を出し、「中国は米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に深い懸念を表明する。イランの国家主権、安全保障、領土の完結は尊重されなければならない」と強調した。その上で「中国はただちに軍事行動を中止し緊張の高まりを防いで対話と交渉を再開し、中東地域の平和と安定を維持することを要求する