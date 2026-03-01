米国は28日、イランに対する大規模軍事作戦に対する具体的過程を公開し、現在まで米軍に死傷者は発生していないと明らかにした。中東地域の米軍を総括する米中央軍はこの日Xを通じ、「米中央軍は2月28日に米国大統領の指示により『壮絶な怒り作戦』を開始した。米軍と同盟軍は午前1時15分（米東部時間）イラン政権の安全保障体系を解体するため差し迫った脅威をもたらす地域を優先的に打撃し始めた」と明らかにした。米中央軍が指