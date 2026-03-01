アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、G7外相が電話で会談し、アメリカから今後の見通しについて説明があったほか、各国で緊密に連携していくことで一致しました。電話会談は日本時間のけさ（1日朝）、およそ30分間おこなわれ、アメリカのルビオ国務長官からイラン情勢をめぐる最新の動向と今後の見通しについて説明がありました。茂木外務大臣からは「イランによる核兵器開発は決して許されず、アメリカによる対話