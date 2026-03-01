歌手でタレントの早見優（59）が1日までに自身のインスタグラムを更新。昭和アイドル大集結ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「マッチとよっちゃんのコンサートへ。伊代ちゃんと一緒に、5列目から観させていただきました」と題してつづり始めた。「変わらない存在感。ステージに立つ姿は、あの頃のまま。お二人カッコイイ！歌もバッチリ、ギター最高！トーク爆面白い！気づけば、私たちもすっかり青春時代に戻って