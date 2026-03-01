フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が、久しぶりに撮影したという貴重な夫婦ショットを披露した。【映像】高橋真麻、夫婦ショットや家族ショット（複数カット）2018年12月に一般男性と結婚し、5歳の長女と3歳の長男を育てている高橋。SNSでは、手をつないで浜辺を歩く姿や水族館でイルカショーを楽しむ様子など、家族との日常を発信してきた。高橋真麻、貴重な夫婦ショットを披露2026年2月28日はInstagramを更新し、「アイ