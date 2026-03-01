ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオの「安住紳一郎の日曜天国」を欠席した。アシスタントを務めるフリーの中澤有美子アナウンサーが冒頭で「安住さんは体調不良のためお休みです。安住紳一郎さん、体調不良でお休みを頂いています。年末年始から、ミラノ・コルティナオリンピック、そして各地、新潟などへの出張とか、本当にお忙しかったですしゆっくり休んでいただきたいと思います